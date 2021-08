Le code per l’aumento del traffico in Fvg.

Come previsto, va intensificandosi il traffico sulle autostrade del Friuli Venezia Fiulia alla vigilia di Ferragosto. Già nella mattinata odierna, l’arrivo degli ultimi vacanzieri si è fatto sentire sulle reti viarie regionali.

In particolare, si sono viste code in entrata al casello del Lisert e al Nodo di Palmanova, in direzione nord. Molti dei turisti sono diretti verso le montagne e questo si ripercuote sulla circolazione in A4.

Autovie Venete ha potenziato i caselli e la terza corsia nel tratto dal Nodo di Palmanova dovrebbe aiutare. Ma in giornata le code in Fvg non dovrebbero mancare.

