La campagna “Safe Holiday” della Polizia in Fvg.

Quasi 100 violazioni contestate – per la precisione 93 – su un totale di 245 veicoli controllati. È la sintesi dei risultati maturati durante la recente campagna “Safe Holiday”, organizzata da Road Pol European Roads Policing Network e andata in scena anche in Friuli Venezia Giulia grazie all’impegno della Polizia Stradale.

Le operazioni sono andate in scena tra gli ultimi giorni di luglio e l’inizio di agosto, per una settimana di monitoraggio. Durante il periodo, sono stati intensificati i controlli relativi alle condizioni tecniche dei veicoli, alla sistemazione del carico, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per minori, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei ed un obbiettivo comune.

In Fvg sono stati controllati 245 veicoli, con 93 violazioni riscontrate. Tra queste, 9 per uso scorretto del cellulare alla guida, 7 per una non congrua sistemazione del carico e 4 per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

