La Oss era stata aggredita alla casa di riposo di Gemona.

Un 68enne di Trasaghis è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali alla conclusione delle indagini dei carabinieri: l’uomo è ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta lo scorso 13 gennaio ai danni di una operatrice socio sanitaria, all’interno della casa di riposo di via Santa Lucia a Gemona, dove lei lavorava. La donna, classe 1982 di origine filippina, era stata portata all’ospedale di Gemona con lesioni valutate guaribili in cinque giorni.