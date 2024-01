Gli eventi di Aspettando il Carnevale a Gemona.

Cappelli bizzarri, laboratori divertenti e una nuova edizione del Mercatino dei bambini: il Comitato Borgate del Centro Storico di Gemona continua a rivolgersi innanzitutto a un pubblico di giovanissimi e rilancia le proprie iniziative con Aspettando il Carnevale 2024. Per cominciare, domenica 4 febbraio il tradizionale mercatino mensile delle pulci verrà affiancato da quello ‘dei giocattoli, dei libri usati e della creatività’, al quale potranno partecipare i bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 14 anni.

Nella stessa giornata di domenica 4 febbraio, negli spazi di palazzo Elti, dalle ore 14.30 partiranno diversi laboratori, a cura di ‘Lo scrigno dei sogni’: maschera magica! appendino divertente! happy selfie! Per ultimo, ma non certo per importanza, il contest ‘Tanto di cappello’, per cappelli allegorici, originali, coloratissimi.