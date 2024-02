Morto nell’auto sprofondata nel Ledra, fissati i funerali di Matteo Pittana

I funerali di Matteo Pittana saranno celebrati giovedì.

Gemona del Friuli si prepara a dare l’ultimo addio a Matteo Pittana: sono infatti stati fissati i funerali del 20enne che ha perso la vita nell’auto finita nel Ledra nella notte tra il 18 e il 19 febbraio.

Le esequie saranno celebrate giovedì 29 febbraio alle 15 in Duomo a Gemona, dove sarà possibile salutare Matteo a partire dalle 14.15. Tutto il paese, quindi, si fermerà per dire addio al giovane, molto conosciuto perché partecipava attivamente alla vita della comunità.

Gli altri due ragazzi che erano in auto con lui (che era seduto sul sedile posteriore) e che si sono salvati sono stati scritti nel registro degli indagati per omicidio stradale (quello alla guida del veicolo) e omissione di soccorso (entrambi). Un’ipotesi di reato, quest’ultima, che potrebbe essere mitigata o addirittura cadere dato che dall’autopsia sul corpo di Matteo è risultato che il 20enne sarebbe morto per le lesioni e non per annegamento.