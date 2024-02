Al termine di un combattutissimo derby conto la Pro Fagagna, il Tolmezzo Carnia di mister Serini ritorna alla vittoria tra le mura amiche (mancava da novembre, contro il Tamai) e bissa il successo di San Luigi, che permette i rossoazzurri di mantenersi al quarto posto, al passo della formazione pordenonese di mister De Agostini.

I carnici partono determinati e passano in vantaggio al 21 quando da un calcio di punizione di Rovere dalla propria metà campo, è Gregorutti a imbeccare l’inserimento di Micelli che, approfittando di un’incomprensione tra Bozzo e Nardoni, manda in rete con un colpo da biliardo. La possibilità di raddoppiare arriva poco dopo ancora Micelli pericoloso ma Nardoni para. Al 39’ gli ospiti reclamano per un fallo di mano in area, ma l’arbitro fa proseguire l’azione che si conclude con un tiro di Pinzano alto sulla traversa.

Prima dell’avvio della ripresa l’asd Tolmezzo Carnia ha voluto consegnare a Luca Morocutti, attuale preparatore dei portieri della Pro Fagagna, una targa di riconoscimento per i suoi sedici anni di militanza (prima come giocatore, poi come preparatore dei portieri) nella compagine carnica.

Nemmeno il tempo di concludere gli applausi che alla prima azione la Pro Fagagna raggiunge il pareggio: cross dalla destra di Bozzo, smanacciata di Cristofoli che serve un involontario assist a Cassin il quale, da due passi, infila in rete per l’1-1. Il campo si fa sempre più pesante e arriva anche la grandine ma si continua a giocare e il Tolmezzo lotta su ogni pallone per provare a vincerla. Ci provano Motta e ancora Micelli, poi Capellari (al rientro da titolare dopo una lunga attesa) si riscopre goleador: prima fa le prove cogliendo il palo, poi sugli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra da Baruzzini, ribattuto dalla difesa e rispedito in area dallo stesso, firma il gol del 2-1 grazie ad un colpo di testa ben mirato. Gli avversari guidati da Renato Lizzi si rigettano in avanti ma i padroni di casa reggono l’ondata d’urto e prima con Motta, poi con Nagostinis, sfiorano la terza rete.

Ora si guarda alla prossima sfida di alta classifica contro la Pro Gorizia, domenica alle ore 14.30, con gli uomini di mister Sandrin che arriveranno galvanizzati dalla vittoria sulla capolista Brian Lignano.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 24^ GIORNATA

TOLMEZZO – PRO FAGAGNA 2-1

GOL: al 21’ Micelli; nella ripresa, al 1’ Cassin, al 27’ Capellari.



TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Gabriele Faleschini, Micelli (45’st Picco), Rovere, Capellari, Solari, Fabris, Motta, Gregorutti (33’st Nagostinis), Amadio (16’st Baruzzini); a disposizione Beltrame, De Giudici, Daniele Faleschini, Coradazzi, Sabidussi, Cristian Tomat. Allenatore Mauro Serini.



PRO FAGAGNA: Nardoni, Bozzo, Venuti, Del Piccolo (17’st Clarini D’Angelo), Zuliani, Iuri, Craviari, Durat (32’st Rigo), Cassin, Pinzano (36’st Tell), Simone Domini; a disposizione Merlino, Peressini, Ermacora, Frimpong, Comuzzo, Dri. Allenatore: Renato Lizzi.



ARBITRO: Rosini di Livorno (Nigris e Massari)

NOTE – Ammoniti Bozzo, Gabriele Faleschini, Iuri, Micelli, Capellari, Fabris.

La sintesi di Tolmezzo Carnia – Pro Fagagna.