L’Azienda sanitaria si compra a Gemona l’ex Agenzia delle Entrate

Gemona, Asufc acquista ex edificio di Agenzia delle Entrate.

L’Azienda sanitaria Asufc allarga il proprio patrimonio di immobili, acquisendo l’edificio di via Liruti, 4 a Gemona del Friuli, precedentemente sede dell’Agenzia delle Entrate: l’acquisizione dell’immobile rientra nel Programma triennale degli investimenti 2021-2023 aggiornato dalla direzione Asufc nel febbraio scorso.

Per il direttore generale Denis Caporale “Si tratta di una fondamentale acquisizione per l’Azienda, per la riorganizzazione sociosanitaria dell’area del Gemonese. L’acquisto permetterà di dare risposte alla popolazione di un Distretto molto vasto che va da Gemona fino a Tarvisio”.

L’edificio rientrava nelle cartolarizzazioni degli immobili statali ed è quindi stato ceduto dal Demanio al Fondo Immobili Pubblici. A seguito di perizie tecniche e contrattazione, l’importo di acquisto stabilito ammonta a 650mila euro più Iva, valore dichiarato congruo dall’Agenzia del Demanio di Roma.