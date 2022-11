Due fratelli friulani condannati per abusi sessuali su una giovane.

Condannati per abusi sessuali due fratelli friulani di 53 e 60 anni, accusati di aver approfittato di una ragazza di 26 anni tra il giugno 2019 e il luglio 2020. I due, secondo l’accusa, avrebbero abusato per mesi della 26enne, affetta da ritardo mentale e incapace di intendere e di volere. A denunciarli i familiari della giovane, dopo essere venuti a conoscenza di quanto stava accadendo.

I fratelli si sono difesi asserendo trattarsi di una normale relazione, in particolare con il fratello più giovane: una linea difensiva che però non è stata accolta dal gup del tribunale di Udine, che ha inflitto la pena di 3 anni di reclusione a ciascuno dei due fratelli, come richiesto dal pm, riconoscendo quindi l’abuso delle condizioni di inferiorità psichica della ragazza. La difesa dei due imputati ha già preannunciato l’impugnazione della sentenza.