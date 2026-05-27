B-Orto Peppers conquista due bronzi agli European Hot Sauce Awards.

Una piccola azienda agricola di Gemona del Friuli porta il nome del Friuli sul podio europeo delle salse piccanti. B-Orto Peppers, realtà condotta da Filippo Bortolon e Sara Forgiarini specializzata in fermentazioni, ha conquistato due Medaglie di Bronzo agli European Hot Sauce Awards 2026, la principale competizione europea dedicata alle hot sauce.



Il riconoscimento è arrivato nella categoria Asian Style Hot Sauces, dove l’azienda friulana ha ottenuto due dei tre posti sul podio con Bau Bau Miso Miso e Kimchi di aglio orsino, due prodotti costruiti attorno ai peperoncini coltivati direttamente in azienda e alla fermentazione con koji di riso.

Dal Friuli al podio europeo

Il risultato assume un valore particolare proprio per le dimensioni della realtà premiata. B-Orto Peppers è infatti una micro azienda agricola con sede a Gemona del Friuli, portata avanti da Filippo e Sara con lavorazioni in piccoli lotti e seguendo il ritmo delle stagioni.



Alla base della produzione ci sono varietà di Capsicum coltivate in azienda, aglio orsino raccolto a mano sulle colline friulane e un sale di finitura affumicato da produttori della regione. Ingredienti locali che vengono poi reinterpretati attraverso tecniche di fermentazione ispirate anche alla tradizione asiatica.

Le salse premiate agli European Hot Sauce Awards

A ottenere il Bronzo sono state entrambe le salse presentate nella categoria Asian Style.



Bau Bau Miso Miso è una crema piccante densa e scura, dalla forte sapidità, ottenuta da una miscela artigianale di tre specie di Capsicum e fermentata con koji. Una salsa pensata per esaltare l’umami e dare profondità ai piatti.



Kimchi di aglio orsino, invece, nasce dalla combinazione tra fermentazione naturale, koji di riso, aglio orsino raccolto localmente e peperoncini Gochugaru coltivati dalla stessa azienda. Il risultato è una fusione aromatica che porta la fermentazione di scuola coreana dentro un contesto agricolo friulano.

La soddisfazione di Filippo Bortolon

Per Filippo Bortolon il doppio riconoscimento rappresenta una conferma importante del percorso intrapreso a Gemona. “Sinceramente ancora senza parole. Ricevere due Bronzi da una giuria europea alla cieca dimostra quanto sia meraviglioso portare i nostri ingredienti locali dentro queste fusioni gastronomiche. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, e ottenere questo tipo di riconoscimento per ciò che realizziamo a mano a Gemona del Friuli è un sogno che si realizza”, ha commentato il fondatore di B-Orto Peppers.

Una competizione con oltre 200 salse da tutta Europa

L’edizione 2026 degli European Hot Sauce Awards ha valutato oltre 200 salse provenienti da tutta Europa. La degustazione si è svolta alla cieca, secondo cinque criteri: aroma, profilo piccante, sapore, creatività e finale. La giuria era composta da chef, sommelier, critici e specialisti del peperoncino.



Gli awards sono stati annunciati alla vigilia del Berlin Chili Fest, in programma dal 29 al 31 maggio 2026. La categoria Asian Style, nella quale B-Orto Peppers ha conquistato due medaglie, è considerata tra le più complesse per i produttori europei, proprio per il peso della tradizione e della tecnica fermentativa.



“Asian Style è una delle categorie più difficili da affrontare per un produttore europeo: la tradizione è lunga, la tecnica è onesta, non c’è spazio per fingere la fermentazione. EHSA esiste per individuare e riconoscere i produttori di hot sauce più interessanti d’Europa, e B-Orto Peppers è un doppio vincitore che lo merita appieno”, ha dichiarato Neil Numb, fondatore degli European Hot Sauce Awards.