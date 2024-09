Bomba a Mano: il nuovo video della band gemonese The Exstore.

La band gemonese The Exstore ha rilasciato il suo ultimo video musicale, “Bomba a Mano”, lo scorso 6 settembre. Il video, girato in collaborazione con l’associazione sportiva di parapendio Volo Libero Friuli, presenta scene esilaranti e suggestive che catturano l’energia e lo spirito della band in un contesto unico e mozzafiato.



Le riprese si sono svolte tra il campo di atterraggio dei parapendii di Bordano e il campo di decollo sul monte San Simeone. Gli spettatori possono immergersi in un’atmosfera di divertimento e avventura, grazie alla partecipazione della band in scene spassose e alla spettacolarità del volo libero.



Il video è stato diretto da Gabriele Tiso, regista e fotografo che collabora regolarmente con la band, e arricchito dall’abilità del pilota di droni Davide Franz, il quale ha catturato immagini aeree straordinarie, portando una nuova prospettiva al videoclip. Tra i protagonisti del video appare anche, come cameo eccezionale, la nota scrittrice e poetessa Adelia Rossi, che ha aggiunto un tocco di poesia e originalità al progetto.



La produzione musicale di “Bomba a Mano” è stata realizzata presso il TARA Recording Studio di Gemona del Friuli. Lo studio, rinomato per il suo contributo alla scena musicale locale, ha visto inoltre la partecipazione della cantante Federica Copetti, che ha arricchito il brano con i suoi cori, donando profondità e armonia alla composizione. La band The Exstore continua a sorprendere il pubblico con progetti innovativi e collaborazioni che celebrano le bellezze del territorio friulano, fondendo musica, sport e cultura in un’unica esperienza.