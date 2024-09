Il calendario dell’Andos ritrae le donne che hanno affrontato il percorso di cura.

Una doppia iniziativa dell’Andos di Udine nel segno della sensibilizzazione contro il carcinoma mammario: Nella sede di Confartigianato Udine, sono infatti state presentate due importanti attività messe in campo dall’associazione del capoluogo friulano da oltre 30 anni impegnata sul campo a fianco delle donne colpite da tumore al seno.

La novità è un calendario che ritrae le donne che hanno affrontato il percorso di cura e che darà vita ad una mostra nel ricordo di Paola Danielis, una delle partecipanti al progetto, mancata lo scorso luglio. La seconda iniziativa è invece una speciale sfilata nel cuore di Udine che si trasformerà in una passerella speciale dove pazienti oncologiche e i medici che le hanno seguite diventeranno modelli e modelle per un giorno.

Il calendario e la mostra nel mese della prevenzione.

Il calendario “speciale” è un’iniziativa nata con il coinvolgimento di 12 donne pazienti oncologiche, una per ogni mese, fotografate dallo Studio Tassotto&Max, che hanno messo in gioco se stesse in una campagna di sensibilizzazione e prevenzione.

“Ognuna di loro ha voluto fare la foto secondo un suo desiderio: chi con la maglia dell’Udinese, chi col suo cane, chi con la metafora del suo percorso oncologico – spiega la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin -. Le immagini saranno esposte nel Padiglione 1 dell’Ospedale di Udine dal 1° ottobre, mese della prevenzione del cancro al seno. Alla base, c’è il desiderio della donna di riprendere in mano la sua vita“.

La dedica a Paola Danielis.

Il calendario è dedicato in particolare a Paola Danielis: “Una donna di 60 anni che aveva avuto un cancro al seno 10 anni fa; purtroppo nel 2020 le è tornato, più aggressivo, e non ce l’ha fatta – spiega la presidente -, ma ha voluto fortemente essere presente nel calendario. Ha una foto bellissima: per il suo scatto, desiderava le gerbere rosa che tanto amava. Era entusiasta dell’iniziativa e noi ci tenevamo che potesse partecipare a questo progetto”. Alla conferenza di presentazione, era presente infatti suo marito Carlo, a cui, il 22 settembre in occasione della sfilata, sarà consegnata una targa di riconoscimento.