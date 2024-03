Tra boschi e roccoli, l’escursione del Cai di Gemona

Il CAI (club alpino italiano) della sezione di Gemona del Friuli ha organizzato, nella giornata di domenica 7 aprile e in occasione dell’ apertura della stagione escursionistica sezionale, una giornata al Monte Cjampeon e Monte Faeit. Un’occasione in cui sia i soci sia i simpatizzanti saranno i benvenuti. Il programma si svolgerà nel seguente ordine: ritrovo alle 8,10 in Piazza Mercato a Buja, alle 8,20 in Piazzale Al Fungo a Gemona, alle 8,30 in Piazzale Comelli, sempre a Gemona.

Alle 9 ci sarà la partenza dal parcheggio presso La Sella, strada comunale Montenars Flaipano, nei pressi del Rocul dal Puestin. A seguire, avrà inizio l’escursione, la cui fine è prevista per le ore 13 circa, dove ci sarà un momento conviviale sempre al Rocul dal Puestin. Il rientro è previsto per le ore 16,30. Le iscrizioni, le cui modalità sono riportate negli appositi volantini, saranno aperte fino a giovedì 5 aprile.