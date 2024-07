Cade scendendo dal Cuarnan e si fa male al ginocchio, soccorso 42enne

Sul Monte Cuarnan.

Un uomo di 42 anni del gemonese si è infortunato ad un ginocchio scendendo dal Monte Cuarnan ed è stato prontamente soccorso dai tecnici della stazione di Udine del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza tra le 12 e le 13.30 circa di oggi.

La persona, mentre camminava, ha messo male il piede, cadendo e procurandosi una forte distorsione. Impossibilitato a proseguire ha atteso I soccorsi, chiamati dai compagni di gita. L’incidente è avvenuto un centinaio di metri sopra la piazzola da dove decollano i parapendisti.

I soccorritori, cinque persone, sono arrivati con gli automezzi fino in prossimità della piazzola e da lì si sono mossi a piedi per raggiungere il ferito, lo hanno stabilizzato e adagiato in barella e lo hanno trasportato a spalle fino al mezzo. Con questo poi lo hanno consegnato all’ambulanza che attendeva nei pressi di Malga Cuarnan.