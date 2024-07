Appartamento in fiamme a Trieste. Evacuato il condominio

Incendio questa mattina in via Bonomea a Trieste

Abitazione in fiamme a Trieste. L’allarme è scattato questa mattina alle 10. L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha interessato l’appartamento di uno stabile in via Bonomea. Il rogo, fortunatamente, non ha coinvolto persone.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato e al personale sanitario, due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Trieste, supportate dall’autoscala e dal funzionario di guardia. I pompieri hanno immediatamente verificato che all’interno dell’alloggio non ci fossero persone e hanno iniziato le operazioni.

Per motivi di sicurezza, tutti gli appartamenti del condominio sono stati fatti evacuare.

Domato il rogo, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento incendiato e dell’intero stabile, utilizzando anche l’apposita strumentazione per verificare che nel palazzo non ci fossero sacche residue dei gas della combustione.

Ultimato il lavoro dei pompieri, le persone evacuate hanno potuto rientrare nei propri alloggi mentre rimane inagibile l’appartamento interessato dall’incendio.