Il compleanno della Caffetteria Giacomina di Gemona.

Ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Un bar che a Gemona, in via Santa Lucia, è un’istituzione. Nella Caffetteria Giacomina puoi bere tutti i giorni un buon espresso, accompagnarti con un dolcetto, fare una chiacchiera con Sabrina Lepore e Ilenia Faldi, che da circa 30 anni accolgono i clienti sempre con il sorriso. Il locale però lo aveva aperto dieci anni prima, nel febbraio del 1982, la mamma di Sabrina, Giacomina per l’appunto, che adesso ha 78 anni e venerdì scorso, in occasione del festeggiamento del grande traguardo, è stata la protagonista indiscussa della giornata.

La Caffetteria Giacomina è stata, infatti, anche uno dei primi bar di Gemona del dopo terremoto. Alla classica tazzina piano piano le titolari hanno affiancato prodotti dolciari sempre più particolari, diventando un punto di riferimento per i golosi. Giacomina ha ceduto una trentina d’anni fa il testimone alla figlia Sabrina e alla socia Ilenia. Ai festeggiamenti di venerdì scorso è stato presente anche il sindaco Roberto Revelant.

(Visited 160 times, 160 visits today)