Doppio furto a Gemona.

I ladri hanno preso di mira Gemona del Friuli, dove nel pomeriggio dello stesso giorno, lunedì 13 novembre, è avvenuto un doppio furto in due abitazioni private.

Nel primo caso, i malviventi hanno agito tra le 17 e le 18 e sono entrati a casa di una 22enne forzando una finestra del soggiorno. Una volta dentro, hanno portato via gioielli per 9mila e 500 euro. Il secondo colpo, ai danni dell’abitazione di un 57enne, è avvenuto tra le 17 e le 19.30: i ladri sono entrati da una finestra, sempre del soggiorno, rubando oggetti vari e abiti per un valore di circa 2.500 euro. Sui fatti indagano i carabinieri di Gemona.

Tra il 13 e il 14 novembre, è stato messo a segno un furto anche a Magnano in Riviera: qui è stata presa di mira la casa di un 60enne, in via Bressan. I ladri hanno approfittato dell’assenza degli inquilini e, tra le 13 di lunedì e le 13 di martedì, hanno portato via monili in oro, tra cui un anello con brillanti, per un valore di circa 4mila euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Tarcento.