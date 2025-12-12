Echi Armonici, un doppio concerto a Gemona e Artegna

Un fine settimana ricco di appuntamenti musicali attende il pubblico di Gemona del Friuli e Artegna, con due concerti dedicati alle famiglie, agli appassionati e alla valorizzazione dei giovani talenti



Sabato 13 dicembre – “Natale Cartoon” al Teatro Sociale di Gemona del Friuli, ore 17.00



Il primo evento, dal titolo “Natale Cartoon”, si terrà sabato 13 dicembre alle ore 17.00 presso il Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Un pomeriggio pensato per le famiglie e i più piccoli, con le indimenticabili melodie dei cartoni animati eseguite dal vivo.



Protagonista sul palco sarà la giovane cantante Arianna Chiara De Piccoli, già riconosciuta per il suo talento e la sua freschezza interpretativa, accompagnata dall’Orchestra del Friuli-Venezia Giulia sotto la direzione del Maestro Marco Attura.



Il concerto rappresenta inoltre il rinnovo della collaborazione con Mittelfest, un legame culturale già consolidato negli anni e che torna a valorizzare la musica come ponte tra generazioni e territori.



Domenica 14 dicembre – TRIO PHOEBUS ad Artegna (UD), ore 18.00



Il secondo appuntamento è in programma domenica 14 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Artegna, nell’ambito della rassegna musicale “Echi Armonici / Harmonic Echoes”, rassegna organizzata dal Comune di Gemona del Friuli.



A esibirsi sarà il Trio Phoebus, composto da Mattia Groppello al pianoforte, Anna Molaro al violoncello e Matteo Sartori al violino, giovani professori dell’Orchestra del Friuli-Venezia Giulia che attualmente frequentano il corso di alto perfezionamento con la Professoressa Federica Repini presso la Fondazione Luigi Bon, riconosciuti per la finezza interpretativa e la qualità cameristica delle loro esecuzioni. Il concerto offrirà un viaggio musicale intimo e raffinato, pensato per il pubblico amante della musica da camera e delle nuove generazioni di interpreti.



Due eventi, un unico filo rosso: celebrare la musica e il talento, promuovere la cultura e offrire al territorio occasioni di incontro e condivisione.

Un fine settimana nel segno della musica.

“Siamo felici – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli – di poter donare alla nostra comunità e a quella vicina di Artegna un fine settimana nel segno della musica, grazie al progetto “Harmonic Echoes / Echi Armonici”, sostenuto e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ringraziamo. La presenza dell’Orchestra del Friuli Venezia Giulia in due appuntamenti nella nostra Comunità di Montagna è un segnale importante di attenzione al territorio e di apertura verso il pubblico. Ringraziamo anche il Sindaco del comune di Artegna, Alessandro Marangoni, con tutta la sua amministrazione, partner ormai consolidato nei percorsi culturali condivisi: insieme dimostriamo che la bellezza si moltiplica quando viene messa in rete. La musica ha un valore speciale per una comunità, perché unisce le persone, crea occasioni d’incontro e rende più significative le festività che stiamo vivendo”.