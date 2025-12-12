Microcamera nella camicia per l’esame patente: invece della licenza arriva la denuncia

All’esame della patente a Gorizia.

Tenta di superare l’esame della patente con un “aiutino” esterno, ma viene beccato: la Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato alla magistratura un cittadino indiano di 44 anni, sorpreso mentre tentava di superare il test di teoria utilizzando dispositivi elettronici illeciti.

L’intervento è scattato nella mattinata del 1° dicembre scorso, quando il personale della Motorizzazione Civile di Gorizia ha segnalato alcuni comportamenti sospetti da parte di un candidato presentatosi per la prova. A seguito della segnalazione, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Gorizia hanno predisposto un servizio di osservazione presso la sede d’esame, individuando rapidamente l’uomo. Al termine della sessione, il candidato è stato identificato e sottoposto a controllo.

Gli agenti hanno rinvenuto una camicia appositamente modificata per contenere una microcamera, un auricolare, un telefono cellulare e un secondo dispositivo utilizzato come router. Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata. Conclusi gli accertamenti, il 44enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Gorizia con l’accusa di aver tentato di superare l’esame tramite mezzi fraudolenti.