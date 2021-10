L’evento di Gemona con la solidarietà ai portuali di Trieste.

Un filo di solidarietà che, metaforicamente, si snoda da Gemona e fino a Trieste. È il riassunto dell’evento che alcuni cittadini hanno spontaneamente organizzato per lunedì 25 ottobre.

I partecipanti si ritroveranno alle 15.30 in Piazza del Ferro per cantare, ma anche alternare frangenti di silenzio e riflessione. Un momento di vicinanza alla protesta dei portuali di Trieste e, più in generale, per dissentire contro l’obbligo di Green Pass per andare a lavorare.

(Visited 453 times, 453 visits today)