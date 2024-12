Lui è in vacanza, i ladri entrano in casa e gli fanno sparire i gioielli

Il furto a Gemona del Friuli; un altro a Santa Maria La Longa.

Un furto è stato messo a segno in una casa di Gemona del Friuli: il proprietario 46enne dell’abitazione è in vacanza e, forse avvisato dai vicini o dai parenti, ha scoperto l’amara sorpresa che lo attenderà al ritorno. Il colpo è avvenuto tra il 24 dicembre e la mattinata di oggi, 30 dicembre. I malviventi si sono introdotti nell’edificio e hanno rubato monili in oro e argento, il cui valore è ancora da quantificare.

Furto anche in una casa di Santa Maria la Longa: i ladri hanno agito tra le 17 e le 20.30 di ieri, 29 dicembre. Hanno forzato una finestra e, una volta dentro, hanno portato via vari gioielli in oro. Anche in questo caso, il danno è ancora in corso di valutazione.