Gorizia rinuncia alla tassa di soggiorno per i turisti in occasione di Go!2025

A Gorizia nel 2025 niente tassa di soggiorno per i turisti

Nel 2025, Gorizia offrirà ai suoi visitatori un’accoglienza speciale: la città sarà “tax free” per i turisti, che non dovranno pagare la tassa di soggiorno. Il provvedimento è frutto di una collaborazione tra il Comune, Confcommercio e Federalberghi, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Vogliamo lasciare un segno nel cuore dei turisti”, ha dichiarato il sindaco Rodolfo Ziberna durante la conferenza stampa in cui è stata annunciata l’iniziativa, affiancato dagli assessori comunali al Turismo, Luca Cagliari, e al Bilancio, Paolo Lazzeri. “Questo provvedimento è pensato per rendere Gorizia ancora più attrattiva, stimolando la curiosità dei visitatori e incentivandoli a scoprire le bellezze della nostra città”.

Anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha elogiato l’iniziativa attraverso un video messaggio, sottolineando il valore strategico del provvedimento per il turismo locale.

Alla presentazione erano presenti anche la presidente di Federalberghi Gorizia, Chiara Canzoneri, e il vicepresidente di Confcommercio Gorizia, Alessandro Lovato. Entrambi hanno evidenziato come il progetto tenga conto della particolare conformazione del tessuto ricettivo della città, caratterizzato da tante piccole strutture, e della necessità di allargare lo sguardo oltre il territorio comunale per rispondere a una domanda turistica in crescita. Per supportare l’iniziativa, sono in corso i preparativi per una mappatura dettagliata delle strutture disponibili, mentre l’assistenza burocratica per gli operatori è già garantita.