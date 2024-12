Pordenone si prepara a un Capodanno in grande stile: musica e festa in piazza XX Settembre

Il Capodanno in piazza a Pordenone.

La città di Pordenone si prepara a salutare il 2024 con un grande evento musicale gratuito: dalle ore 20:30, piazza XX Settembre diventerà il cuore pulsante della festa, pronta ad accogliere cittadini e visitatori per una serata all’insegna della musica, del ballo e del divertimento.

“Abbiamo voluto creare un evento che mettesse al centro il divertimento del pubblico, mantenendo l’elevata qualità musicale che Pordenone offre durante tutto l’anno – ha commentato il vicesindaco reggente Alberto Parigi -. I Boney M. Xperience sono un gruppo di caratura internazionale, protagonisti di tournée in tutto il mondo, eredi della storica band Boney M. Porteranno sul palco i grandi successi che hanno segnato la storia della musica dance. Sarà una serata di pura energia, pensata per far ballare e divertire persone di tutte le età”.

The Boney M. Xperience è un quartetto composto da Edna Proctor e Maureen Fernandes, collaboratrici storiche di Bobby Farrell, con Fabienne Rosa e Dasilvian Bruce che propone un viaggio nella musica disco anni ‘70 e ’80, al ritmo dei grandi successi dei leggendari Boney M., tra cui “Rivers of Babylon”, “Daddy Cool” e “Rasputin”, che hanno fatto ballare intere generazioni.

Presentati da Gilberto Zorat, i Boney M. Xperience intratterranno il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, con il loro show di musica dance anni ’70 tra ritmi contagiosi e melodie irresistibili, performer con voci straordinarie, costumi abbaglianti e coreografie iconiche.

Sul palco di piazza XX Settembre, si esibiranno anche Marco Lucchini DJ e DB Brown e ad arricchire l’atmosfera, le caratteristiche Casette di Natale che saranno aperte dalle 17:00 per tutta la durata dell’evento e dove sarà possibile gustare cibi e bevande tipici, aggiungendo sapori speciali alla notte più attesa dell’anno.

Il Capodanno a Pordenone non teme neppure la pioggia: la grande festa è confermata anche in caso di maltempo e per chi raggiungerà il centro città in auto, sono disponibili quasi 2.000 posti auto in parcheggi in struttura, aperti 24 ore su 24, a pochi minuti a piedi da piazza XX Settembre.