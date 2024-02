Gatti morti a causa di esche avvelenate, l’allarme a Gemona

Esche avvelenate a Gemona.

Un gatto è morto dopo atroci sofferenze e l’altro è in condizioni critiche a causa di esche o bocconi avvelenati rinvenuti a Gemona, proprio in via pace da Gemona. È ancora sconosciuta l’identità di chi possa aver compiuto un gesto simile, tanto da allarmare alcuni residenti e spingerli a fare un annuncio via social, dove invitano chiunque fosse proprietario di un animale domestico a prestare la massima attenzione non solo nella via dove sono stati trovati i bocconi avvelenati, ma anche nelle zone limitrofe.