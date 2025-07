Caduta in volo: parapendista resta impigliato a un albero durante la gara

Incidente in parapendio sul Monte Cuarnan.

Durante una competizione di parapendio sul Monte Cuarnan, un pilota finlandese sulla quarantina è caduto poco dopo il decollo, restando impigliato in un albero a circa quattro metri di altezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 e ha richiesto l’intervento della stazione di Udine del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dell’elisoccorso regionale, attivati dalla Sores.

Il pilota ha aperto la vela di emergenza ed è finito in un boschetto, evitando conseguenze gravi. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, che ha verricellato un tecnico di elisoccorso in quota per valutare la situazione: il parapendista è risultato illeso. Per recuperarlo dall’albero, due soccorritori della stazione di Udine sono stati verricellati sul luogo dell’incidente per assistere il tecnico nelle operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso intorno alle 17, con il pilota in salvo e senza ferite.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino attivata da Sores assieme alla Guardia di Finanza alle 16.20 circa, è impegnata in un altro intervento di soccorso per portare aiuto via terra ad un escursionista che si è perso intorno a quota 1600 percorrendo il sentiero con segnavia Cai 659 detto Troi dai Sacs, sotto il Pic da Lis Ladris, a Nord del Col delle Erbe, nel Gruppo del Canin.