A palazzo Elti di Gemona la mostra dedicata ai presepi.

Inaugurazione domenica 18, alle ore 18, a palazzo Elti in via Bini a Gemona del Friuli, la mostra “Il mio presepe”, che nelle sale espositive intitolate all’architetto Raimondo D’Aronco raccoglie una cinquantina di presepi realizzati dagli artigiani gemonesi, oltre a diversi pezzi provenienti dalla collezione del compianto monsignor Gastone Candusso.

Quelli che si potranno ammirare fino al 15 gennaio presso la sede del museo civico cittadino sono lavori realizzati in prevalenza facendo uso di materiali naturali, come ad esempio il legno. Uno di questi rappresenta il Castello di Gemona con ai suoi piedi la grotta della natività, all’interno della quale troviamo la Madonna, San Giuseppe e ovviamente il bambin Gesù.

A impreziosire ulteriormente la mostra di palazzo Elti ci sono inoltre delle splendide immagini ingrandite della città di Gemona, anche innevata. “Il presepe è uno dei principali simboli del Natale – dice il presidente della Pro loco Pro Gemona, Onorino Pividori – e gli abbiamo per questo voluto dedicare una mostra che lo celebrasse in maniera adeguata attraverso dei pezzi artigianali unici, in grado di trasmettere delle emozioni al visitatore. Grazie alla bravura dei creativi gemonesi, crediamo di esserci riusciti”. L’esposizione sarà visitabile dal 18 dicembre al 15 gennaio, dal martedì alla domenica sia al mattino, dalle 10 alle 12.30, che al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. L’ingresso è gratuito.