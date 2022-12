Limitata la produzione di panettoni artigianali in Friuli.

Colpa del caro prezzi, ma quest’anno sarà più difficile mangiare panettoni artigianali in Friuli. Sarebbe infatti proprio a cause del caro prezzi, sia dell’energia che delle materie prime, che molte aziende si vedono costrette a limitare la produzione di panettoni artigianali, come rilevato dal capocategoria di Confartigianato Dolciario Fvg, Giorgio Venudo.

Tempi lunghi e costi lievitati, è il caso di dirlo, alla base della decisione. Che a sentire il rappresentante di Confartigianato avrebbe una soluzione, ma non praticabile, e cioè quella di far pagare un panettone decine e decine di euro. Quindi, meglio limitare la produzione, evitando in questo modo anche il rischio di ritrovarsi con troppo invenduto.