L’uomo è caduto in un fossato vicino ad un cantiere.

Un uomo è stato soccorso dai sanitari nelle prime ore di oggi, intorno alle 2, in via Malina, a Moimacco per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale in un fossato. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine attivate dalla Sores, è uscito dall’auto ed è caduto all’interno di una cavità limitrofa a un cantiere.

Dopo l’allarme, con una chiamata alla centrale di primo livello del Nue112, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato subito sul posto l’automedica e l’ambulanza. Hanno attivato anche ai Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.