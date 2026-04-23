Gemona si prepara per accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella a Gemona per il 50esimo del terremoto.

Gemona si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del cinquantesimo anniversario del Terremoto del Friuli del 1976. La visita ufficiale è in programma per il pomeriggio del 6 maggio e rappresenterà uno dei momenti centrali delle celebrazioni regionali dedicate alla memoria del sisma.

Gemona si prepara alla visita

In questi giorni Gemona del Friuli è impegnata negli ultimi preparativi per accogliere il Capo dello Stato. Le vie del centro vengono sistemate e abbellite, con interventi di manutenzione nelle aree vicine al municipio e una particolare attenzione al decoro urbano. Le strade si riempiono di tricolori e l’intera cittadina si presenta in una veste ordinata, pronta per un appuntamento istituzionale di grande rilievo.

Il programma della giornata

Secondo quanto stabilito dal cerimoniale, il Presidente atterrerà alla Base Aerea di Rivolto per poi raggiungere Gemona. Il primo momento sarà la deposizione di una corona al monumento del cimitero che ricorda le vittime del sisma, un passaggio simbolico per rendere omaggio alle centinaia di persone che persero la vita nel 1976.

Successivamente, intorno alle 17, Mattarella parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio regionale che si terrà al Teatro Sociale di Gemona. All’incontro saranno presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco Roberto Revelant e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Al termine degli interventi istituzionali, il Capo dello Stato potrebbe prendere la parola con un breve discorso.

Sopralluoghi e sicurezza

La macchina organizzativa è già pienamente operativa. Nei giorni scorsi il cerimoniale del Quirinale e i servizi di sicurezza presidenziali hanno effettuato sopralluoghi approfonditi nelle aree interessate dalla visita, verificando percorsi, accessi e dispositivi di sicurezza. Un lavoro necessario per garantire lo svolgimento ordinato di una giornata che richiamerà l’attenzione di istituzioni e cittadini.