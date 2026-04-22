Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 23 aprile

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata serena e stabile quella di giovedì 23 aprile in Friuli Venezia Giulia. Dopo le recenti condizioni variabili, il cielo tornerà completamente sereno su tutto il territorio regionale, con condizioni stabili dalla mattina fino alla sera.

La giornata sarà caratterizzata da assenza di nuvolosità su pianura, costa e zone montane. Il sole dominerà per l’intero arco della giornata, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti senza particolari criticità legate al meteo.

Se durante il giorno il clima risulterà gradevole, con temperature in aumento, sarà invece il primo mattino a far registrare valori piuttosto bassi, soprattutto nelle zone interne.In pianura le temperature minime scenderanno tra 2 e 5 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 18-20 gradi. Sulla costa minime più miti, comprese tra 8 e 11 gradi, e massime tra 16 e 18 gradi.

I venti saranno deboli e a regime di brezza, senza particolari rinforzi. Questo contribuirà a mantenere condizioni atmosferiche stabili e generalmente piacevoli su tutta la regione.