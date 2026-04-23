Fermato con un chilo di hashish a Udine: arrestato un 21enne

Un nuovo intervento contro lo spaccio di droga è stato messo a segno dai Carabinieri. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato un giovane di 21 anni, residente nella Bassa Friulana, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e l’arresto.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio intensificate nelle ultime settimane per contrastare il fenomeno dello spaccio. Proprio durante uno di questi servizi, i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto lungo una via della zona est della città di Udine.

Fermato per un controllo, il 21enne è stato trovato in possesso di circa un chilogrammo di hashish, già suddiviso in modo compatibile con la successiva distribuzione, e di 900 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati immediatamente sequestrati. Per il giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato.Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Udine, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.