Una mostra multimediale per indagare il tempo: nasce “Crònon” in Galleria FARè

Due sguardi che si incontrano, quelli di Dimitri Gazziero e di Stefano Spizzamiglio, per indagare il tempo come materia viva, instabile e mai riducibile a una semplice misura: da questo principio nasce Crònon, mostra d’arte per quadri, fotografie, filmato e musica, esposta in Galleria FARè in Corte del Giglio a Udine fino al 25 aprile.

Il dialogo tra fotografia, memoria e tempo

“In questo dialogo, la fotografia diventa uno strumento di indagine quasi scientifico”, spiega Spizzamiglio. “Ogni immagine è una sezione, un frammento immobile che non racconta e non documenta, ma esiste”.

Gazziero, invece, interroga il tempo biologico e il suo decadimento irreversibile, attraverso un personale album fotografico di famiglia: “Le immagini si collocano su una soglia fragile, dove il pensiero logico si disgrega, lasciando spazio a una percezione istintiva e frammentata”, racconta. “Storie, ricordi ed emozioni del vissuto si intrecciano, dando forma a una memoria in continuo mutamento.”

Musica e video come parte integrante della mostra

“La musica che ascolterete è parte integrante della mostra: una raccolta di centinaia di ore di nostre registrazioni audio che si uniscono, in modo continuo e sempre diverso, al video, costruito esclusivamente con immagini dell’esposizione. Il progetto è stato realizzato con il contributo di Ferruccio Macor e Renato Del Terra, colleghi musicisti del Kollettivo Libera Improvvisazione Musicale KLIM#4”, raccontano gli artisti. “Questa mostra è dunque un invito a ripensare la realtà oltre l’istante che viviamo: a osservare, ricordare e confrontarci con ciò che muta e con ciò che resta. A lasciarsi attraversare dal tempo, piuttosto che tentare di misurarlo.”

La visione del curatore

“L’idea di questa iniziativa multimediale mi ha colpito da subito perché si basa su un presupposto semplice: non invitare lo spettatore a cercare significati nascosti, ma trasmettere emozione tramite la pura ricerca estetica”, spiega il curatore della Galleria, Roberto Casasola.

Orari, sede e ingresso

La mostra sarà visitabile fino al 25 aprile dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, presso la Galleria FARè, in via dei Rizzani 9, interno 3, a Udine.

Ingresso gratuito.