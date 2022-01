La nuova sede di “Fieste!” a Gemona.

Gemona ha accolto una nuova, vivace attività commerciale: il negozio “Fieste!” ha inaugurato la sua nuova sede al numero 9 di via Trasaghis, dove si è trasferito dopo cinque anni di attività nella vicina Venzone.

La decisione dello spostamento è stata presa principalmente per ragioni di spazi a disposizione: la vecchia sede, infatti, situata in una graziosa casetta di legno sulla Statale, ormai da tempo era di una grandezza inadatta a far fronte alla sempre maggiore richiesta della clientela e di conseguenza a contenere tutto il materiale in vendita.

L’attività ha così riaperto i battenti in un’area più grande nel cuore di Gemona, per la gioia dei suoi abitanti che avranno così facilmente a portata di mano tutto ciò che l’abilità e la fantasia della titolare Vania Forgiarini potrà offrire loro.

Da cinque anni “Fieste!” propone ai suoi clienti articoli di ogni genere per gli eventi: decorazioni (tra cui spiccano le fantastiche composizioni con palloncini), strumenti di eccellente qualità per la creazione di dolci, e anche caramelle, confetti, lecca-lecca e tanti altri dolciumi per tutti i tipi di feste. Da martedì, “Fieste!” ha la sua nuova casa, inaugurata alla presenza del sindaco Roberto Revelant e dell’assessore regionale alle Finanze, gemonese doc, Barbara Zilli.

