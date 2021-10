Il nuovo cammino sarà inaugurato oggi a Gemona del Friuli.

Un nuovo percorso vita tra acque e castelli. È quello che inaugurato oggi, 25 ottobre, a Gemona del Friuli. Un cammino, che fa parte del progetto “Fvg in movimento, 10 mila passi di salute” e che è realizzato, tra gli altri, in collaborazione con Federsanità Anci, che si sviluppa da Gemona ad Artegna. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità, è prevista per le 14.30 e dopo i saluti ufficiali è prevista una prima passeggiata dimostrativa insieme ai rappresentanti delle associazioni locali.

Il percorso.

Il percorso si sviluppa lungo il centro storico di Gemona partendo dal “Percorso Vita”, un’area didattica dedicata agli esercizi fisici immersa nel verde da cui si può ammirare lo splendido panorama sui monti Cjampon e Glemine. Da qui, lungo le vie della città collinare, si sale al grande

parco e al castello di Gemona da dove si può ammirare una vista sul medio Friuli. Dopo poco si giunge, quindi, su via Vuarbe che attraversa la campagna gemonese fino al confine con Artegna.

