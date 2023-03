Truffa da oltre 3500 euro ai danni di un’anziana di Gemona.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana friulana. I malviventi hanno messo in scena il “solito” copione dell’incidente stradale chiedendo 10mila euro ad una 82enne di Gemona del Friuli.

Una donna, infatti, ha telefonato a casa della signora millantando che i suoi familiari erano rimasti coinvolti in un sinistro stradale e che i soldi sarebbero serviti per liberarli dalle responsabilità. “Verrà un carabiniere a casa sua a ritirare la somma“, ha concluso la donna. Così, quando alla porta si è presentato un uomo (non in divisa), l’anziana non ha esitato a consegnargli 3.500 euro in contanti e gioielli in oro. Il malvivente si è poi dileguato. Sul fatto indagano i carabinieri.

Poiché le truffe agli anziani sono in aumento, è importante stare attenti e seguire i consigli delle forze dell’ordine, che hanno realizzato diversi vademecum per evitare di cadere nelle trappole dei malviventi.