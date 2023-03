Le hanno rubate durante lo sgombero della casa del papà.

Non solo il dolore di aver appena perso il padre, ma anche l’amarezza di subire un furto, tanto più un furto di sedie appartenute alla persona scomparsa.

E’ la disavventura capitata ad una signora di Manzano che stava sgomberando l’appartamento di suo papà, scomparso da poco, e ha notato che erano state portate via alcune sedute. La vittima ha così approfittato dei social per mandare ai ladri un invito a restituire la refurtiva: “Stiamo sgomberando un appartamento a causa del decesso di nostro padre – ha scritto -. Due sere fa qualcuno ha ben pensato di fare sparire alcune sedie, appropriandosene indebitamente. Non riesco a immaginare chi sia in così grave difficoltà da sentire l’esigenza di rubare sei sedie, tuttavia alla persona meschina che l’ha fatto, non posso che porgere la mia profonda compassione”.

“Bastava chiedere – ha continuato, rivolgendosi direttamente agli autori del furto -, e ti sarebbero state regalate. Ti ricordo altresì che, sul lato sinistro del garage, c’è una piccola telecamera, invisibile ad occhio nudo. Sappiamo già chi sei. Sarebbe cosa gradita ritrovare il maltolto prima che denunciamo”.