Si lancia col parapendio e rimane impigliato tra i rami, soccorso

Si era lanciato col parapendio nell’area di Gemona.

La stazione di Udine-Gemona del Soccorso Alpino ha operato con quattro soccorritori nei pressi di Sella Sant’Agnese, poco sotto la chiesa, su attivazione della Sores per soccorrere un uomo di 45 anni, rumeno, che dopo essersi lanciato col parapendio, era rimasto impigliato con il paracadute d’emergenza tra i rami di un frassino, a sei metri dal suolo.

Il parapendista si è trovato in difficoltà per una turbolenza e con la vela bagnata dalla pioggia, lanciando il paracadute d’emergenza e dando l’allarme. I soccorritori sono riusciti a lanciare una corda su una forcella dell’albero e a risalirla con tecniche d’alpinismo fino a raggiungerlo per sollevarlo in sicurezza e sganciarlo dalla vela. Infine sono riusciti anche a recuperare la vela.