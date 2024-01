Udine piange Giulia Patui, professoressa scomparsa a soli 38 anni

Lutto a Udine per la scomparsa di Giulia Patui.

Lutto a Udine per la scomparsa della professoressa Giulia Patui a soli 38 anni sconfitta da un male incurabile che però non aveva scalfito la sua tenacia, positività e coraggio. La giovane insegnante, madre di tre bambini, originaria di San Daniele ma residente a Udine da un decennio, è figlia dello scrittore e drammaturgo Paolo Patui e della dottoressa Liliana Battistella.

La storia di Giulia è una testimonianza di forza sin dalla giovane età. A soli due anni e mezzo, si ammalò di diabete insulinodipendente, una battaglia che affrontò con naturalezza, pazienza e determinazione. La sua vita fu una sequela di successi, laureandosi in Lettere moderne presso l’Università di Udine e intraprendendo una carriera nell’insegnamento.

Dopo aver lavorato all’istituto Volta e al Bearzi, dove incontrò il futuro marito Francesco Rossi, Giulia decise di dedicarsi completamente al ruolo di madre. La sua dedizione ai tre figli era evidente, e li ha cresciuti infondendo loro amore, entusiasmo, curiosità e generosità. Giulia però non ha mai smesso di coltivare la sua passione per l’arte e la cultura, partecipando attivamente a iniziative come l’organizzazione delle stagioni del festival “Leggermente” a San Daniele.

Il ritorno all’insegnamento, sua vera vocazione, avvenne quattro anni fa presso la Mills English School di Udine. La scoperta della malattia non scalfì la determinazione di Giulia. “Voglio però ricordarti com’eri, Pensare che ancora vivi, Voglio pensare che ancora mi ascolti, Che come allora sorridi” ha scritto il padre sui social. I funerali della professoressa Giulia Patui si terranno sabato alle 10.30 nella chiesa di Paderno.