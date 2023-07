La rievocazione medievale a Gemona “Tempus est Jocundum”



La grande novità della 31esima edizione della rievocazione medievale ‘Tempus est Jocundum’, in programma dal 4 al 7 agosto a Gemona, sarà in realtà un graditissimo ritorno: quello dei fuochi a cascata dal campanile del Duomo, l’evento più amato dal pubblico che accorre ogni volta per (ri)vivere le serate medioevali della Pro Glemona.

L’incredibile magia dei fuochi non viene riproposta infatti da ben quattro anni, ossia dall’edizione del 2019; e questo, sia a causa del biennio di stop per il Covid e sia per il fatto che nel 2022 la prolungata siccità e il conseguente pericolo d’incendi avevano spinto le autorità a vietare gli spettacoli pirotecnici nella nostra regione.

L’incendio del campanile sarà un’attrazione fissa della manifestazione gemonese, facendo seguito alla processione del corteo storico (ore 21.15) e alla lettura dell’editto con il quale l’araldo dà il via a ogni serata di Tempus est Jocundum.

L’unica eccezione alla regola sarà quella di lunedì 7 agosto, quando i fuochi arriveranno solo dopo la disfida a dama sulla scacchiera gigante (e con pedine viventi) in piazza del Ferro, in programma alle 21.30 e la successiva proclamazione della Dama Castellana proprio ai piedi del campanile. La proclamazione della Dama sarà anche quest’anno legata all’esito del Palio del Niederlech tra le borgate cittadine, che si terrà sabato 5 agosto, alle 18.30, in piazza del Ferro.

Ogni sera il cuore storico di Gemona verrà animato da numerosi artisti, musici e figuranti che riporteranno all’indietro le lancette del tempo fino al medioevo. Tra gli eventi collaterali segnaliamo lo spettacolo pomeridiano di domenica 6 agosto: la sfilata storica che partirà alle 17.30 da piazza Garibaldi è andrà a raggiungere il sagrato del Duomo. Per tutta la durata della manifestazione funzionerà un servizio di bus navetta gratuito con partenza dalla stazione ferroviaria e ritorno nei seguenti orari: venerdì 4 e sabato 5 agosto, dalle 19 a mezzanotte e mezza; domenica 6 agosto, dalle 17 fino a mezzanotte; lunedì 7, agosto dalle 19 alle 23.