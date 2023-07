Le immagini del Soccorso Alpino sui tetti di Mortegliano distrutti dal maltempo.

È dalle 17 del 25 luglio che una quindicina di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da tutta la regione sono impegnati a supporto della Protezione Civile per aiutare a superare i disagi e i danni provocati dal maltempo che ha colpito Mortegliano ed altre località friulane nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

Le competenze dei soccorritori vengono apprezzate e richieste soprattutto in quelli che sono definiti “lavori in corda”, dove i tecnici devono lavorare in sospensione o con la sicurezza di corde appunto sui tetti e sulle coperture di edifici industriali e abitazioni.

Tra le 17 e le 22 del 24 luglio e oggi per tutto il giorno fino a sera i soccorritori lavoreranno in sicurezza per apporre dei teli di protezione impermeabili sui tetti scoperchiati o seriamente danneggiati dalla tempesta. Nella giornata di ieri sono stati protetti i tetti di dieci edifici.