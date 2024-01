Una squadra di studentesse friulane alle finali nazionali di matematica

La squadra femminile del Magrini Marchetti di Gemona.

Nonostante le materie scientifiche spesso siano ancora considerate “da uomini”, la matematica parla anche in rosa: la squadra femminile dell’Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, infatti, si è conquistata sul campo anche quest’anno l’accesso alle finali nazionali di Cesenatico.

Un risultato che non era scontato raggiungere: la squadra negli ultimi tre anni scolastici ha raggiunto il primo, il secondo e il terzo posto a livello italiano, ma stavolta ha “perso” le due capitane presenti nelle ultime tre edizioni.

E invece, dopo una gara tiratissima ed appassionante, sostenuta da un pubblico numeroso e rumoroso con cori da stadio come colonna sonora, la squadra gemonese ha lottato dall’inizio alla fine, rimanendo quasi sempre nelle prime sette posizioni (quelle utili per la qualificazione, con il Marconi di Carrara campione in carica qualificato di diritto).

Alla fine Elena, Ilaria, Maria, Martina , Melissa, Alice Pia ed Aurora ce l’hanno fatta ed hanno conquistato la qualificazione alle finali nazionali di matematica a Cesenatico che si terranno nel mese di maggio. La gara è stata combattuta dall’inizio alla fine ed ha visto, nella parte finale, tre squadre della provincia di Udine (Magrini Marchetti, Copernico e Marinelli) contendersi tre dei sei posti disponibili assieme al Dini di Pisa, al Copernico di Bologna ed all’Amedeo di Savoia di Pistoia. Alla fine il Marinelli è stato eliminato, mentre le ragazze del Magrini Marchetti porteranno alto l’onore friulano a Cesenatico assieme al Copernico di Udine.

Ogni lunedì pomeriggio le studentesse e gli studenti si ritrovano a scuola per potenziare le loro conoscenze matematiche e per prepararsi nel migliore dei modi per le gare nazionali, coadiuvati dai docenti Campigotto, Corisello e Fon e dalla colonna portante dei Giochi Santina De Monte, ex docente dell’istituto che dà un contributo fondamentale nella preparazione dei ragazzi soprattutto in ambito geometrico, intervenendo puntuale con l’entusiasmo di una ventenne.

Fondamentale anche la collaborazione di Alessandra Di Vora che ha contribuito nella preparazione dei ragazzi con una lezione ben strutturata sulla risoluzione di problemi di Logica.

I prossimi appuntamenti saranno la gara individuale distrettuale a Udine del 21 Febbraio e la gara a squadre mista del Primo Marzo.