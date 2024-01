Esami di maturità 2024, scelte le materie per la seconda prova: eccole scuola per scuola

Le materie della seconda prova d’esame.

Giugno sembra lontano, ma forse non per chi si troverà ad affrontare l’esame di maturità: oggi, il Ministero dell’Istruzione ha infatti annunciato le materie scelte per la seconda prova, che variano in base all’indirizzo scolastico.

Quando ci sarà l’esame.

L’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolgerà con una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Sette le tracce tra cui si potrà scegliere: due analisi del testo, tre argomentative e due di attualità. Questa prova è prevista dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024.

Toccherà poi ad una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e infine il colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

Le materie della maturità 2024.

Per i licei.

Greco al Liceo Classico

Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo

Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico

Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale)

Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico

Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale

Tecniche della danza per il Liceo coreutico

Per gli istituti tecnici.

Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”)

Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo

Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”

Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”

Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”

Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”)

L’elenco di tutte le materie è disponibile sul sito del Ministero: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/