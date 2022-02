Il tamponamento tra un’auto e un tir sulla A23 a Gemona.

Ha tamponato il camion che gli stava davanti, infilandosi sotto il mezzo pesante. Poteva avere conseguenze ben più serie l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A23 all’altezza di Gemona, vicino alla Galleria del lago.

Erano da poco passate le 15 quando un automobilista, per cause in corso di accertamento, è finito contro il mezzo pesante, con il muso della sua vettura che si è accartocciato sul posteriore del tir. Attimi di panico e sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, che hanno prestato le prime operazioni di soccorso.

Prontamente giunti sul luogo dell’incidente anche i mezzi inviati dalla centrale Sores, l’automedica e l’elicottero: è stato quest’ultimo mezzo a condurre il conducente dell’auto in ospedale a Udine. Per lui, fortunatamente, soltanto un trauma alla gamba e alcune contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’incidente si è verificato qualche rallentamento del traffico, gestito dal personale di Autostrade per l’Italia. Sul posto per la rimozione del veicolo incidentato anche il Soccorso stradale Guerra di Gemona.

