Gemona del Friuli, sventata truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana: due persone arrestate.

Truffa del finto carabiniere ai danni di una anziana sventata a Gemona: i carabinieri del Norm di Udine, coadiuvati da personale della Compagnia di Tolmezzo, hanno arrestato due soggetti per il reato di truffa in concorso.

Nei giorni scorsi, a Gemona del Friuli, una 88enne del posto ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che, simulando la notizia di un coinvolgimento del figlio in un sinistro stradale, è riuscito a convincerla a consegnare oro e denaro posseduti.

Poco dopo infatti, mentre un soggetto restava in strada a fare da “palo”, un secondo si è presentato presso l’abitazione e, qualificandosi quale carabiniere, si è impossessato dei valori, subito dopo allontanandosi. L’attività di controllo e prevenzione posta in essere dall’Arma ha consentito di individuare i due giovani, rintracciandoli nei pressi dell’abitazione e ancora in possesso della refurtiva.

Un italiano e un extracomunitario di 23 anni, residenti nella provincia campana, sono stati arrestati e condotti presso la Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I valori, consistenti nella somma di euro 5mila e ori stimati per oltre 40mila euro, sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria.