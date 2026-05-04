In Friuli Venezia Giulia sfiorato il 6 al Superenalotto: due 5 sono stati centrati a Trieste.
In Friuli Venezia Giulia sfiorato il “6” al Superenalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 2 maggio 2026 a Trieste – presso il “Bar Neri”, situato in Via Combi, 18 – sono stati realizzati due “5” da 24.920,95 euro ciascuno.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 4 maggio, sale a 158,7 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.