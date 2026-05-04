Scontro tra due auto ad Azzano Decimo: veicolo si ribalta, due feriti

Incidente ad Azzano Decimo, scontro tra due auto.

Incidente nella tarda serata di ieri, domenica 3 maggio, ad Azzano Decimo. Intorno alle 23, all’incrocio tra via Centrale e via Della Chiesa, due auto si sono scontrate violentemente: una delle vetture si è ribaltata.

Entrambi i conducenti, un 28enne residente a Prata e un 19enne di Azzano Decimo, sono rimasti feriti. Come riferisce Il Messaggero Veneto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pordenone, intervenuti per i rilievi, all’origine dell’impatto vi sarebbe una mancata precedenza.

I due giovani sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati al pronto soccorso di Pordenone: uno in codice verde e l’altro in codice bianco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti.