Trieste celebra la storia dell’automobile per i 90 anni della Topolino: dall’8 al 10 maggio il Raduno Auto Storiche.

Trieste si prepara a celebrare la storia dell’automobile per i 90 anni della Topolino. Dall’8 al 10 maggio 2026 torna il tradizionale appuntamento con il 35° Raduno per Auto Storiche “Città di Trieste”, organizzato dal Club Amici della Topolino Trieste, in un’edizione speciale che celebra due importanti anniversari: i 90 anni della Fiat Topolino e i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Le vetture d’epoca protagoniste della manifestazione rappresentano testimonianze vive dell’evoluzione dell’automobile nel nostro Paese. Il Club, attivo dal 1989, promuove da sempre la conservazione e la valorizzazione del patrimonio motoristico storico, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza culturale di questi mezzi.

A sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa è anche il presidente del consiglio comunale del Comune di Trieste, Francesco Panteca di Paola: “Il Raduno “Città di Trieste” rappresenta un appuntamento di grande valore per la nostra città, capace di coniugare cultura, tradizione e promozione del territorio. Il Club Amici della Topolino Trieste svolge un lavoro prezioso nel custodire e raccontare la memoria dell’automobilismo storico, trasformandola in un’occasione di incontro aperta alla comunità e alle nuove generazioni”.

Il programma.

Venerdì 8 maggio, alle ore 17.00, il programma si aprirà con una conferenza dal titolo “L’auto storica: pro e contro”, ospitata presso il Circolo Unificato di Trieste, con interventi di esperti del settore e rappresentanti ASI. Un momento di approfondimento dedicato alle normative, alla certificazione dei veicoli storici e alle nuove prospettive legate alla sostenibilità, aperto a tutta la cittadinanza.

Sabato 9 maggio sarà dedicato al percorso dinamico delle vetture: dalla partenza a Basovizza, gli equipaggi attraverseranno il Carso fino a Opicina, per poi raggiungere il Porto Vecchio di Trieste. Il programma include anche la visita al Magazzino 26 e al Museo del Mare, con esposizioni che intrecciano storia automobilistica e memoria del territorio. La giornata si concluderà con una cena presso il Circolo Unificato.

Domenica 10 maggio il centro cittadino diventerà il cuore dell’evento: le auto storiche saranno esposte in Piazza Ponterosso, offrendo al pubblico la possibilità di ammirarle da vicino e dialogare con i proprietari. Seguiranno visite guidate al Municipio e un tour a piedi tra i palazzi storici della città, con cerimonia di premiazione sempre in Piazza Ponterosso alle ore 12.00.

Nel corso della mattinata sarà inoltre attiva una raccolta fondi a favore dell’ABC Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, realtà impegnata nel supporto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, a testimonianza dell’attenzione del raduno anche verso il sociale.

Al termine, il serpentone delle macchine d’epoca giungerà a Grignano per i saluti e il pranzo finale.

Accanto al raduno, sono previste anche esposizioni gratuite aperte al pubblico in diverse location della città e dell’altopiano, rendendo l’iniziativa accessibile e diffusa. Un modo per coinvolgere tutta la comunità e valorizzare Trieste come destinazione culturale e turistica.