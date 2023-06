Lorenzo Picech è scomparso nella giornata di ieri, aveva 72 anni.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, tutti i volontari dei gruppi comunali e i membri delle associazioni di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia si stringono alla famiglia di Lorenzo Picech, mancato nella giornata di ieri a seguito di una malattia contro la quale ha lottato con tanto coraggio e con la grande vicinanza della moglie della figlia, dei nipoti e di tutti i parenti. Al loro le condoglianze e la vicinanza in questo grave momento di lutto.

Lorenzo aveva 72 anni e abitava a Gorizia. Era il coordinatore dell’Associazione culturale sportiva dilettantistica del Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia – Gruppo cinofilo. Era stato anche dipendente della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Sempre pronto nel momento del bisogno, lascia un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto, per la sua generosità e bontà d’animo. Per la sua capacità di fare squadra e per la sua grande competenza.

L’ultimo saluto lunedì 26 giugno 2023, a Gorizia, nella chiesa di San Rocco alle 9 e 30.