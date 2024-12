Ale e Franz in Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo di Natale a Gorizia

Ale e Franz al teatro Verdi di Gorizia.

Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 20.45, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia ospiterà il nuovissimo spettacolo di Ale e Franz, “Ale & Franz. Il nuovo spettacolo di Natale”, una serata speciale all’insegna della comicità, della musica dal vivo e di sorprese inaspettate.

Freschi di rientro in TV con il nuovo programma in prima serata su Rai 2, il duo che si incontrò artisticamente a Milano nel 1992, crescendo nella popolarità attraverso Zelig, Mai dire Gol e Pippo Chennedy Show, è pronto a trasmettere la propria inconfondibile vena comica a Gorizia. Improvvisazione, interazione, divertimento, canto fanno parte di questo spettacolo – non spettacolo ma spettacolare sì, capace di generare straordinaria allegria.

Il nuovo spettacolo per Natale.

Creato appositamente per il periodo delle feste, lo spettacolo è scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari, e promette di trasformare una fredda serata di dicembre in un’esplosione di risate e divertimento.

Il pubblico potrà godersi sketch inediti, gag esilaranti e un mix perfetto tra i classici più amati del duo comico e nuove irresistibili trovate. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà una band di musicisti che suoneranno dal vivo (Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere, Marco Orsi alla batteria), creando una cornice sonora perfetta per accompagnare le gag e le improvvisazioni sul palco.

Non mancheranno sorprese e l’irruzione di un ospite speciale, pronti a coinvolgere e divertire il pubblico. “Ale & Franz. Il nuovo spettacolo di Natale” è molto più di uno spettacolo comico: è una festa che celebra il calore delle feste con ironia e leggerezza, perfetto per chi desidera condividere una serata speciale.