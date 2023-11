Alessandro Borghese torna in Friuli Venezia Giulia: la nuova puntata di 4 Ristoranti

La nuova puntata di 4 Ristoranti a Gorizia.

Alessandro Borghese e la sua nota trasmissione 4 Ristoranti torna in Friuli Venezia Giulia. Stavolta tocca a Gorizia, in un viaggio tra alla scoperta delle delizie della cucina mitteleuropea che ha da offrire la città. Le riprese sono iniziate il lunedì 6 novembre e si protrarranno fino a domani, giovedì 9 novembre.

Dopo aver esplorato in precedenza la puntata di Trieste, le zone vinicole del Collio e dei Colli Orientali, la suggestiva Carnia, a Grado, e le affascinanti dimore storiche di Udine, questa volta i riflettori sono puntati sul capoluogo isontino, Gorizia.

Alessandro Borghese ha anche lanciato la simpatica rubrica “Che te sfizia qui a Gorizia”, dove chiede alle persone che incontra di condividere i loro piatti preferiti e le peculiarità culinarie che distinguono la città.

Come sempre ai locali viene assegnato un punteggio in base a 5 diverse categorie: location, menu, servizio, conto e special. Dopo la classifica parziale, data dalla somma dei voti dei ristoratori in gara, i voti di Alessandro Borghese saranno fondamentali per stabilire il vincitore della puntata.