L’annuncio e la smentita: il “giallo” del concerto di Elisa a Go!2025

Elisa smentisce il concerto per Go!2025.

Un annuncio che avrebbe reso felici molti fans, ma che è stato smentito dalla diretta interessata: nessun concerto di Elisa in previsione per Go!2025. La notizia era uscita oggi su alcuni quotidiani locali, che avevano parlato di uno show della cantante monfalconese a pochi chilometri da casa sua, all’aviosuperficie di Gorizia, per il 14 giugno 2025.

L’articolo, come fonte, cita un decreto del direttore di PromoTurismo Fvg che prevede il finanziamento di 500mila euro alla Friends & Partners Spa di Milano “per l’organizzazione e la promozione di un concerto di Elisa all’aeroporto di Gorizia”.

La smentita di Elisa

Elisa, a quanto pare, è rimasta sorpresa dalle notizie riportate e ha deciso di intervenire direttamente, scegliendo i social come canale per chiarire la situazione. Sul suo profilo Instagram, la cantante ha pubblicato una storia in cui smentisce categoricamente il concerto: “Attenzione. Questa notizia è falsa!”, aggiungendo poi “Non suoneremo per Go!2025”.